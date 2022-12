Lotito replica a Renzi: “Non perde occasione per sfruttare il mio nome”

TUTTOmercatoWEB.com

Botta e risposta duro quello tra Matteo Renzi e Claudio Lotito. I due hanno idee divergenti in merito ad alcuni emendamenti del dl Aiuti quater. Questa la riposta del senatore di Forza Italia al rivale, rilasciata ai microfoni dell’Ansa: ”Uno dei più grandi esperti di conflitto di interessi della storia recente, non perde occasione per acquisire visibilità sfruttando il mio nome. Peccato vederlo ridotto a rincorrere la peggiore demagogia".

