Luca Toni cita un ex Lazio: "Lo soffrivo, non mi lasciava l'appoggio"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Marco Frattino

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha parlato del confronto continuo tra difensore e attaccante. Parlando degli schieramenti di Inter e Juventus, ha nominato anche un ex centrale della Lazio con cui più volte si è trovato in difficoltà in carriera. Si tratta di Alessandro Nesta. Ecco le sue parole: "Per un centravanti è sempre dura affrontare una difesa a tre. Inzaghi e Allegri hanno dei bei marcatori, ma io con i difensori tosti tipo Bremer ci facevo la “guerra” e mi trovavo a mio agio. Pativo di più uno come Nesta: era elegante e non ti lasciava l’appoggio".