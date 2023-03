Lucio Presta contro la Roma e rimpiange Spalletti: il tweet polemico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Due su due: i derby vinti in stagione dalla Lazio e quelli persi dalla Roma. La Capitale è divisa ancora una volta in due e ad esultare sono sempre i biancocelesti. L'altra sponda invece resta nella delusione e nel rammarico per una stracittadina che sembrava tutta in discesa e che invece si è rivelata disastrosa. C'è chi inizia a puntare il dito contro la società giallorossa e contro Mourinho che per l'ennesima. volta ha messo in mostra il non gioco della sua squadra. Tra i tifosi c'è chi inizia a rimpiangere il passato. Lucio Presta ha espresso il suo giudizio tramite i social. Su Twitter, il noto manager, imprenditore e produttore televisivo italiano ha ricordato i tempi di Spalletti-Totti con una sottile critica verso il club: "E pensare che andando dietro a qualche giocatore, a Roma abbiamo fatto in modo che #spallettiluciano si dimettesse".