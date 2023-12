Luigi Martini: "Percepisco la voglia di rivalsa della Lazio, e Sarri mi ricorda qualcuno..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Alla cena di Natale organizzata ieri dalla Lazio c'era anche Luigi Martini, uno degli eroi della 'Banda Maestrelli' dello Scudetto del 1974. Sul suo profilo Facebook, ha raccontato la serata vissuta con la squadra e con alcune persone a lui molto care, come Giancarlo Oddi, Massimo Maestrelli e James Wilson. All'interno del post c'è anche la descrizione del suo incontro con Sarri, pieno di significato e di grande valore. Ecco le sue parole.

"Racconti di un tempo lontano. Giancarlo Oddi, Massimo Maestrelli e James Wilson. È con loro che sono andato sul palco durante il party di Natale organizzato dalla Lazio. Volevano sapere di noi, non come calciatori ma come uomini senza regole, ribelli indomabili. Tutta la Lazio era lì, dirigenti, calciatori, il presidente Lotito e Mister Sarri. I ragazzi della squadra seduti tutti insieme, allo stesso tavolo, educati e rispettosi, il presidente ascoltava chiunque volesse parlare con lui e Sarri osservava con attenzione che tutto fosse nel giusto. Io ho percepito un clima sereno, una determinazione a reagire per ritornare ad essere vincenti. Ma c’è una cosa che mi fa pensare bene, e quando incrociando lo sguardo con Sarri ci siamo alzati nello stesso momento e dandoci la mano in segno di saluto ci siamo guardati negli occhi, così senza parlare per una manciata di secondi. Non ci siamo mai visti prima io e il Mister ma quella stretta di mano e quel guardare dritto negli occhi sono pieni di significato: Sarri é un uomo leale, un’uomo che si prende tutte le responsabilità, che difende sempre i suoi ragazzi, un uomo che rispetta l’avversario, dunque un uomo speciale. Io sono sicuro che la squadra, tutti quelli uomini che ne fanno parte sanno di essere fortunati ad avere un uomo così, un uomo che a me ricorda qualcuno, qualcuno di un tempo lontano! Noi non siamo stati un esempio da imitare, ma sapevamo riconoscere un uomo per il quale batterci fino allo stremo. Sono sicuro che anche questi ragazzi lo sanno. Sanno la fortuna che hanno ad avere vicino un uomo speciale".