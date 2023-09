Luis Alberto a Dazn: "Questa la vera Lazio! Quando vogliamo siamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Napoli - Lazio, un felicissimo Luis Alberto, autore di un gol meraviglioso, ha commentato così ai microfoni di Dazn la sfida appena vinta:

“Penso che sia stata partita di sacrificio per tutti. La prima partita contro il Lecce è stata un disastro, non era la vera Lazio. Nella seconda se perdi così ci puoi stare, io ero tranquillo perché avevo visto la Lazio che voglio. Oggi lo abbiamo dimostrato davanti ai più forti del campionato, sono contento per tutti i compagni, per la Lazio perchè, ci hanno detto cose non giuste in questa settimana. Abbiamo dimostrato che siamo forti quando vogliamo.

Il mio gol? Il merito al 50% è di Felipe Anderson che mi ha dato palla meravigilosa, dovevo solo toccarla.

In questa settimana non è stato facile anche a livello personale. Questa partita per me è straordinaria, soprattutto per la testa che ci abbiamo messo. Andiamo alla sosta più liberi, poi ci sarà la Juve e poi la Champions.

Kamada ha fatto un gol incredibile più difficle del mio".