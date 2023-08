Luis Alberto a DAZN: "Se parlo dell'arbitro mi squalificano. Kamada sarà pronto tra..."

Al termine della sconfitta contro il Genoa, Luis Alberto ha parlato si mirofoni di DAZN della prestazione della squadra e dell'episodio del rigore non dato alla Lazio. Lo spagnolo non ha dubbi sull'episodio: “Rigore? In diretta l’ho visto chiaramente. L’ho visto qui e per me è chiaro fosse rigore, lui non è andato a vederlo e solo lui sa perché non l’ha dato. Più lo vedo, più mi sembra rigore. Ha preso quella decisione e non voglio più parlare dell’arbitro, anche perchè altrimenti la squalifica la prendiamo noi". Sulla partita l'andaluso spiega: "Penso che a Lecce sia stata diversa rispetto a oggi. Lì abbiamo fatto tutto male, era colpa nostra, oggi abbiamo provato a fare bene contro 11 che erano nella loro area. Ci è mancato fare gol per riprendere la partita. Se si perde così non si può dire niente a questa squadra, a Lecce era giusto fischiare e ammazzare tutti. Sono fiducioso, credo in questa squadra. Saremo la Lazio dell’anno scorso e di quei tre, quattro mesi in cui abbiamo fatto benissimo. Io penso che oggi abbiamo avuto pazienza perchè la prima partita in casa puoi cominciare a rischiare. Abbiamo fatto girare bene la palla, ma non è bastato". Luis parla anche dei nuovi: "Su Kamada, Isaksen e Castellanos dico che devono avere tempo. Kamada è intelligente, mi piace e deve avere del tempo per capire come giochiamo. Non basta un mese, servono ancora un paio di mesi”.