Luis Alberto, 'Buon compleanno diez': tutti i messaggi dei compagni - FOTO

Giornata di festa in casa Lazio, non solo per la vittoria di ieri contro il Torino. Luis Alberto compie gli anni e non poteva desiderare regalo di compleanno migliore dei tre punti conquistati all'Olimpico. Il Mago è stato sommerso d'affetto sui social, alcuni dei compagni di squadra gli hanno dedicato un pensiero condividendo su Instagram degli scatti in cui sono ritratti insieme e messaggi d'auguri. Zaccagni ha scelto una foto di ieri, dopo l'esultanza per il gol, in cui si legge: "Buon compleanno diez". "Buon compleanno Mago" è ciò che ha scritto Ciro Immobile, seguito da "Auguri Mago" da parte di Provedel e Pellegrini. Non si sono dimenticati del centrocampista, Gonzalo Escalante e Pepe Reina. Anche loro hanno fatto una dedica all'ex compagno.

