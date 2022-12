Luis Alberto, D’Agostino: “Con Sarri è al capolinea. Credo che…”

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Luis Alberto è un tema abbastanza discusso nell’ultimo periodo, soprattutto con l’avvicinarsi della sessione di mercato. Al centro dei dibattiti, il rapporto complicato con Sarri. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Gaetano D’Agostino. Queste le sue parole: "Venderlo ora non credo che ci farebbe un affare. Uno come lui poi ora fatichi a trovarlo. Credo che la convivenza con Sarri sia arrivata al capolinea o si farà in modo di andare avanti fino a giugno. Per le idee di Sarri, che predilige uno da interdizione, lui non è adatto. Luis Alberto ti alza il tasso tecnico e ti fa vincere le partite".

