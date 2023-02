Luis Alberto, i social impazziscono per il suo "golazo". E la Lazio esulta! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince. Lo fa al termine di una partita soffertissima contro la Sampdoria, grazie al gol, giunto all'80', dai piedi di Luis Alberto. Quella del "Mago" è stata l'ennesima prodezza, fondamentale per la squadra di Sarri, che può così festeggiare l'arrivo di tre punti fondamentali per le proprie ambizioni europee. Al termine del match, i social sono letteralmente impazziti: tutti hanno tessuto le lodi dello spagnolo e della sua rete. La Lazio, dalla sua, ha condiviso su Instagram una foto di Luis, per poi aggiungere: "Que golazo!".

