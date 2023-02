Luis Alberto, il coordinatore del Cadice: “La sua qualità è chiara, ma non…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Alberto è stato al centro di questa sessione di calciomercato, che si è conclusa ormai qualche giorno fa. Considerato tra i partenti, per il rapporto complicato con l’allenatore e per il suo desiderio palesato di voler tornare in patria, il centrocampista è stato spesso accostato a squadre spagnole. Tra queste, il Cadice. Il club gialloblù si era fatto avanti per poi fare un passo indietro una volta a conoscenza dell’esborso economico che avrebbe dovuto sostenere. A distanza di tempo, il coordinatore della direzione sportiva, nel corso della presentazione dei nuovi acquisti, è tornato sull’argomento. Queste le parole di Juanjo Lorenzo, riportate da Estadio Deportivo: “La sua qualità è dimostrata, ma a volte nel calcio i desideri non possono diventare realtà. Siamo soddisfatti dell'attuale rosa”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE