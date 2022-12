Luis Alberto, l'ora della verità: tra la voglia di Lazio e quella di cambiare

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Alberto è rinato nel ritiro in Turchia rispetto al giocatore che aveva concluso gli impegni a novembre. La sosta e la ripresa dei lavori tra Formello e Side hanno mostrato un Mago totalmente diverso, ma in vista della ripresa del campionato del 4 gennaio la concorrenza è destinata ad aumentare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Sarri è disposto a gestirlo, ma chiede che le sue scelte siano rispettate. Il centrocampista spagnolo è diviso tra la voglia di tornare protagonista con la Lazio e il desiderio di cambiare aria.

SEMPRE PRESENTE - Luis Alberto dalla ripresa non ha saltato nessun allenamento ed insieme a Cataldi è l'unico centrocampista. Gli altri colleghi di reparto, chi per aver partecipato al Mondiale come Vecino e Milinkovic chi per motivi fisici come Basic e Marcos Antonio sono stati costretti a degli stop. Questo aspetto avrà sicuramente un impatto sulla ripartenza della squadra biancoceleste in campionato.

CHAMPIONS - La volata Champions della Lazio passa anche dalla invenzioni del Mago. Il centrocampista spagnolo è spesso risultato decisivo entrando dalla panchina e siglando tre gol contro Inter, Verona, Fiorentina. Nelle ultime sette gare, solo in due occasioni è partito dal primo minuto: contro la Salernitana causa diffida di Milinkovic e nel derby per la squalifica del Sergente.

TORNA ALLA HOMEPAGE