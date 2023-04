Luis Alberto: "Secondo posto? Ci abbiamo sempre creduto. Critiche? Sì, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a qualche minuto dal termine di Lazio - Juventus: "Era importante vincere. Poi se faccio queste giocate anche meglio. Mi mancavano gli assist. Sapete che a me piacciono di più. Prima che arrivasse la palla l’avevo visto. Quando è arrivata ho visto Cuadrado e ho pensato di darla a Mattia che era in una posizione migliore della mia. Secondo posto? Ci abbiamo sempre creduto. L’abbiamo fatto e quindi ci credevamo. Tanta gente non lo faceva. Abbiamo preso critiche, però abbiamo continuato con la testa, concentrati e convinti che la squadra potesse fare un passo in avanti. Juve? La prima di campionato, avevano fatto meglio di noi. In coppa un errore nostro ha condizionato la partita. Loro sono fortissimi e oggi è stata una bellissima partita per tutti i tifosi. Grazie a Dio abbiamo vinto. Meglio i gol o i palloni recuperati? Ultimamente ne recupero tanti. Ognuno ha un ruolo nella squadra. Sergio, Danilo, Toma. Tutti facciamo tutto".

Lo spagnolo è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Dopo la vittoria conquistata contro la Lazio, il giocatore della Lazio Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Gol provato ieri? Sì ma ieri Lazzari aveva tolto il gol. Sapevo che c'era Zaccagni, era difficile ma per fortuna ha fatto gol altrimenti lo ammazzavo. Mancava solo vincere contro la Juventus, la squadra è in buon momento, ci piace giocare, la Juve è la migliore squadra del campionato per giocatori e rosa, ma l'importante era vincere e vincere così ma ci manca ancora qualche gol in più perché possiamo chiudere prima le partite".

