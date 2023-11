Luis Alberto: "Tifosi spettacolari, ora riportiamo la Lazio dove merita" - FOTO

Il più pericoloso della gara, per distacco. Luis Alberto anche nel derby della Capitale si è reso protagonista colpendo un palo e andando vicinissimo a segnare la rete del vantaggio.

A mente fredda il Mago ha anche espresso la sue emozioni sui social: "Grazie a tutti i tifosi, ieri siete stati spettacolari! Adesso ricarichiamo le batterie per tornare con tutta l'energia necessaria per portare la Lazio dove merita in classifica", queste le sue parole.