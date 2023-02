Luis Alberto, Zauri: "A volte i giocatori parlano a vanvera, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è attesa per il match di domani sera tra Lazio e Atalanta. Una sfida importante quella che si disputerà all’Olimpico, uno scontro diretto determinante per la corsa Champions. Entrambe le squadre si affronteranno a viso aperto, cercando di portare a casa l’intera posta in palio. Ai microfoni di TMW, Luciano Zauri ha espresso le sue sensazioni soffermandosi in particolare sulle parole di Sarri in conferenza stampa e su Luis Alberto. Queste le dichiarazioni: “Un conto è quello che dici alla stampa, un conto quello che dici alla squadra. Per me lui, insieme alla squadra, hanno l'ambizione massima. Guai a dire alla squadra che stiamo facendo il massimo, la Lazio ha fatto un girone d'andata interessante, hanno un'idea di quello che possono fare. La Champions è lì e se la possono giocare. È un profilo basso ma ha grandi ambizioni e alla squadra dirà altro”

GASPERINI - “Chi tra i due tecnici è cresciuto di più? Ho affrontato Gasperini anche da calciatore e quello che proponeva allora col Genoa è molto simile a quello che propone oggi con l'Atalanta. Il calcio di Gasp è sempre lo stesso, così come Sarri. Il percorso fatto dall'Empoli ad oggi è quello di una squadra con grande palleggio. Sono filosofie diverse ma che stanno funzionando ancora”

LUIS ALBERTO - In merito alle dichiarazioni rilasciate dallo spagnolo nel corso di una diretta su Twich, l'ex biancoceleste ha affermato: “I giocatori a volte parlano anche a vanvera, non si rendono conto di quello che dicono. È vero, un giocatore devi anche ascoltarlo in certi casi. Credo che il calcio italiano abbia fatto un passo indietro a livello qualitativo"

