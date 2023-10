Luis Diaz, rapiti entrambi i genitori in Colombia: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In una stazione di servizio nella città colombiana di Barrancas sono stati sequestrati da alcuni rapinatori armati e in motocicletta Luis Manuel Diaz e Cilenis Marulanda, genitori dell'esterno d'attacco del Liverpool, Luis Fernando Diaz. Come confermato dal presidente della Colombia, Gustavo Petro, la madre del giocatore è stata già liberata e sono in corso le operazioni di recupero del padre. Nel frattempo, il giocatore ha ricevuto il sostegno da parte dei compagni di squadra. Diogo Jota, ad esempio, ha mostrato la sua maglia in occasione del gol siglato in Liverpool - Nottingham Forest di questo pomeriggio.

