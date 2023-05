Luiz Felipe: "Grato alla Lazio, lì sono diventato uomo". E sui derby...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo aver recuperato dal problema muscolare che l'ha tenuto a lungo lontano dal campo, Luiz Felipe s'è messo a disposizione dell'allenatore e sarà disponibile per il match di oggi, il derby di Siviglia tra Siviglia e Betis. In un'intervista a Marca, parlando proprio delle stracittadine, è tornato con la mente a quelle vissute quando indossava la maglia della Lazio: "In Italia ho giocato otto derby, sapevamo che quella fosse una partita diversa, speciale. Per i tifosi era la più importante della stagione. Sappiamo che questa volta è molto difficile, ma lo sono tutti i derby: Roma - Lazio, River - Boca, Galatasaray - Fenerbahce. Si devono vincere, abbiamo lavorato tanto in settimana per portare a casa un buon risultato".

Sulle differenza tra calcio italiano e spagnolo: "Penso che il calcio italiano sia più chiuso, più difensivo. Quando sono arrivato in Italia, il primo pensiero era tenere inviolata la porta, qui il gioco è più aperto, di qualità e possesso. In Italia le squadre sono più chiuse, difendono insieme, qui sono un po' più aperte e danno maggiore spettacolo".

Infine, sulla sua esperienza in biancoceleste: "Sono arrivato che avevo 19 anni. Ho passato sei anni alla Lazio, sono cresciuto, mi sono fatto uomo e ho appreso tante cose. Sono contento di esser stato in Italia all'inizio della mia carriera, la scuola difensiva che c'è lì è incredibile. E qui in Spagna sono molto felice, in questa città, nel Betis. Le differenze sono poche, nel calcio non ci sono tante differenze".

