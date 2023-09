Luiz Felipe, strafalcioni e luoghi comuni: la presentazione dell'Al-Ittihad è un flop!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luiz Felipe in Arabia Saudita. Nella giornata di oggi, come anticipato, l'Al-Ittihad ha ufficializzato l'arrivo del difensore ex Lazio. Il brasiliano lascia la Liga per unirsi al club saudita. L'affare è stato al centro delle discussioni non tanto per ragioni tecniche ma perché, riporta Il Giorno, nella presentazione via social ci sono stati degli errori clamorosi da parte della società saudita. Nell'annuncio pubblicato sui social, l'Al-Ittihad ha deciso di rimarcare gli anni passati in Serie A con la maglia della Lazio. Il club ha infatti condiviso un video con in sottofondo la musica del Padrino ed in cui viene detto che "l'Italia si è sempre distinta per la difesa e nient'altro". Ma l'errore sta soprattutto nella grafica, i gialloneri hanno scritto: "Welcome Luiz Felibe", sbagliando anche il nome del loro nuovo difensore. Successivamente è arrivata la correzione, ma la figuraccia resta.

TORNA ALLA HOMEPAGE