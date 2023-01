Luka Romero e l'Argentina Under 20, ora è ufficiale: la decisione di Mascherano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità per Luka Romero di essere convocato da Mascherano per partecipare, con l'Argentina Under 20, al Sudamericano in programma dal 19 gennaio al 12 febbraio. Le ultime indiscrezioni esprimevano qualche dubbio sulla propensione della Lazio nel lasciarlo partire, o meno, con la Nazionale, in un periodo così denso d'impegni. Qualche minuto fa, infine, è giunta la notizia ufficiale. Sui canali social dell'Albiceleste è stata condivisa la lista dei calciatori chiamati dall'ex Barcellona, in cui non figura il baby talento biancoceleste, che dunque rimarrà a Roma agli ordini di Sarri.

