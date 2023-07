TUTTOmercatoWEB.com

Tutto fatto in casa Milan per l'arrivo di Luka Romero. L'ex biancoceleste firmerà un contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi cinque anni. Intanto, come riportato da Dazn, l'argentino nella giornata di domani sosterrà le visite mediche di rito per poi mettere la firma sul contratto.