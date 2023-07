Luka Romero, prima perla con il Milan: "golazo" contro il Real Madrid - VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'avventura di Luka Romero al Milan è iniziata nel migliore dei modi. Nell'amichevole contro il Real Madrid giocata a Pasadena negli Stati Uniti l'ex calciatore della Lazio ha messo a segno un gol di pregevole fattura. Tiro di sinistro dal limite dell'area che si insacca all'incrocio dei pali. Una vera e propria perla tutta da gustare. Di seguito la giocata pazzesca avvenuta nel corso del match finito 3-2 per gli spagnoli.

L'ex laziale ha poi rilasciato le sue impressioni in un'intervista a "La Gazzetta dello Sport": "Io voglio stare qui per la stagione, qui posso imparare tanto”, ha spiegato. Il suo è stato un gol alla Dybala? "Ho calciato come so fare io…"