Lulic: "Luis Alberto, Immobile, Sarri e Inzaghi. Vi dico tutto sulla Lazio"

Durante la lunga intervista rilasciata a DAZN, Lulic ha parlato anche della Lazio di oggi. Queste le sue parole: "Parlo da spettatore, la Lazio è partita come non si aspettava, ha avuto un calendario molto duro. Roma è sempre una piazza molto difficile. Sono andati in Champions, lo scorso anno sono arrivati secondi… Come ha detto Sarri, lui si aspettava dei giocatori e ne sono arrivati degli altri. Se lavorano così, seguendo Sarri, mi auguro che possano tornare tra i primi quattro".

LUIS ALBERTO - “Lui si vede sul campo che è un giocatore fortissimo. Sta dimostrando negli ultimi anni che è un giocatore straordinario, anche quest’anno l’ha fatto. Non posso dire altro, spero che continui a giocare su questi livelli. Come uomo? Ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti. Non mi posso permettere di parlare di una cosa che non vivo da dentro lo spogliatoio in questi due anni che sono andato via. Vedo che è cambiato un po’ da quando siamo andati via noi. Qualcuno doveva prendere questa squadra in mano e vedo che è diverso, anche con i suoi atteggiamenti. Io parlo sempre di quello che vedo in campo”.

L’ASSENZA DI MILINKOVIC - “Manca tanto. Sergej è un calciatore fortissimo, ha dimostrato che è uno dei più forti centrocampisti della Serie A. Poi ha fatto questa scelta, la dobbiamo accettare. Se ha fatto bene? È difficile, lui avrà pensato: vado lì per due o tre anni e poi torno (ride, ndr.). Ormai lo stanno facendo tutti, è difficile ma ci può stare”.

LE CRITICHE A IMMOBILE - “Lui ha abituato troppo bene la gente. Se parti con la Lazio e fai 30-36 gol, è normale che ti criticano se non segni per due partite. Lui ha fatto quasi 200 gol… è questo il calcio. La gente vede solo queste ultime partite, non sta giocando come la gente si aspettava. Si è creato questo problema da solo (ride, ndr.). L’hanno criticato anche in Nazionale, lui ha le spalle larghe, è abituato”.

SIMONE INZAGHI - “Prima del derby di Milano mi hanno fatto un’intervista e mi hanno chiesto la differenza tra Pioli e Inzaghi. Lui è più giovane, si comporta da amico. Sa gestire il gruppo, sa quando deve essere incazzato e quando invece deve fare una battuta. È forte nel gestire il gruppo. La sua bravura e la sua fortuna è aver creato un grande staff intorno a lui. Sono collaboratori che stanno con lui da tanti anni, lavorano in team da tanto tempo in maniera pazzesca. Poi anche lui è giovane e quindi sta crescendo. Si vede che sta facendo strada, è un grande ma può diventare ancora più grande. Un difetto? Nella rifinitura è un perfezionista. Se fa le palle ferme, ci mette tanto tempo. Per un esercizio che ci vorrebbero 7 minuti, lui rimane 27. Se non arriva la palla come la vuole lui non si finisce l’allenamento. È maniacale in questo, deve essere tutto perfetto. Prima della partita sai già tutto dell’avversario. Deve migliorare invece nella gestione durante la partita. Soffriva quando una squadra avversaria faceva qualcosa di non previsto, magari cambiava modulo, andava un po’ in difficoltà. Ma lui è giovane e in otto anni ha vinto quello che un allenatore spera di vincere in tutta la carriera”.

IL DERBY CONTRO DZEKO - “È stato sempre bello. Per un paese come la Bosnia, avere quattro giocatori in un derby come quello di Roma è il top, una cosa incredibile. Quando ci trovavamo in Nazionale si faceva una battuta, ma niente di più. Pensavamo al bene della Nazionale”.