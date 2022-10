Lunedì in onda Lazialità in tv: in studio Marchetti e Ledesma

Fonte: Lazialità

Lunedì sera su Gold Tv andrà in onda Lazialità in Tv. La trasmissione ideata e condotta da Guido De Angelis ha annunciato con una nota la presenza di due ex protagonisti con la maglia biancoceleste: "Federico Marchetti sarà l’ospite speciale della puntata di "Lazialità", in onda lunedì 3 ottobre a partire dalle 21 su Gold Tv (canale 11 del digitale o in streaming sul sito dell'emittente). L’ex portiere biancoceleste sarà presente in studio con Guido De Angelis, conduttore e ideatore del programma, e ripercorrerà con l'ausilio di foto e video gli anni trascorsi in biancoceleste, tra aneddoti mai svelati, retroscena e curiosità, commentando anche l'attualità. Insieme a Federico Marchetti ci sarà anche Cristian Ledesma, ex capitano della Lazio, e tanti giornalisti e opinionisti vicini al mondo Lazio. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi laziali e per gli appassionati di calcio e di sport".