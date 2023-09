Lutto nel calcio, morta a 26 anni Violeta Mitul: aveva giocato in Italia

Lutto nel mondo del calcio. È morta a 26 anni Violeta Mitul, calciatrice moldava che aveva giocato anche in Italia, nell’Apulia Trani. Mitul ha perso la vita per colpa di un’incidente durante un’escursione in montagna, secondo quanto comunicato dalla Federcalcio moldava.

European football is mourning Moldovan national team player Violeta Mițul, who has passed away at the age of just 26 following a tragic accident.



Rest in peace, Violeta.