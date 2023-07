Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Andrea Purgatori

WEBTV AURONZO GIORNO 6 - LAZIO, BAGNO DI FOLLA PER IMMOBILE: "CIRO RESTA CON NOI"- FOTO&VIDEO Termina l'allenamento ad Auronzo di Cadore e i tanti tifosi accorsi in Veneto sono tutti per Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste, dopo la seduta, si è intrattenuto a firmare gli autografi a bordocampo con i sostenitori che gli chiedevano a gran... Termina l'allenamento ad Auronzo di Cadore e i tanti tifosi accorsi in Veneto sono tutti per Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste, dopo la seduta, si è intrattenuto a firmare gli autografi a bordocampo con i sostenitori che gli chiedevano a gran... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DAL BRASILE: "FELIPE ANDERSON, PRONTE QUATTRO OFFERTE" Un'onda lunga e che potrebbe ancora abbattersi sul mondo Lazio. È quella araba: dopo Milinkovic-Savic (acquistato dall'Al-Hilal) e Immobile (ha offerte da da Al-Shabab e Al-Wehda), ora nel mirino finsice anche Felipe Anderson. Secondo quanto riporta TntSport,... Un'onda lunga e che potrebbe ancora abbattersi sul mondo Lazio. È quella araba: dopo Milinkovic-Savic (acquistato dall'Al-Hilal) e Immobile (ha offerte da da Al-Shabab e Al-Wehda), ora nel mirino finsice anche Felipe Anderson. Secondo quanto riporta TntSport,...