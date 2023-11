Macedonia del Nord, Elmas: "Conosco bene Spalletti, sappiamo come gioca"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci sarà anche il calciatore del Napoli Eljif Elmas tra le fila della Macedonia del Nord nella sfida contro l'Italia di Spalletti in programma all'Olimpico. In vista della sfida il macedone è intervenuto in conferenza stampa insieme al ct Milevski: "Luciano (Spalletti, ndr) lo conosco bene e non penso che farà un grande cambiamento. Sappiamo come gioca e credo che farà lo stesso lavoro che faceva al Napoli. Ci aspettiamo aggressione e possesso palla. Noi non vogliamo permetterglielo".