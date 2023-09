Macedonia del Nord-Italia, pericolo infortuni: condizioni del campo da brividi - FOTO

Poche ore al fischio d'inizio di Macedonia del Nord-Italia, gara valida per il girone di qualificazione a Euro 2024 e primo match di Spalletti da ct della Nazionale. A preoccupare tutti non è assolutamente l'avversario o l'esordio del nuovo allenatore, bensì le condizioni del terreno di gioco. Come mostrato da alcune foto che stanno girando sui social in queste ore, il manto erboso della National Arena Toshe Proeski non promette assolutamente bene. Tante zolle ed erba non curata a dovere. Aumenta il pericolo infortuni per la gara in programma questa sera. Tutte le squadre di Serie A sono avvisate e la vivranno con particolare preoccupazione.