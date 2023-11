Macedonia del Nord, Milevski avvisa l'Italia: "Non siamo qui per fare i turisti"

TUTTOmercatoWEB.com

Solo poche ore all'appuntamento dell'Olimpico tra Italia e Macedonia del Nord in programma venerdì alle 20.45 e valida per le qualificazioni al prossimo Europeo. In merito al match ecco le parole del ct dei macedoni Blagoja Milevski: "Quando lavori nel mondo del calcio speri sempre di avere successo. Non cambia niente nemmeno domani, non siamo qui per fare i turisti, vogliamo il massimo. Ogni gara è una storia a sé, non penso a cosa credono loro. Il focus è su di noi, su quello che dobbiamo fare in campo. Dobbiamo essere a livelli superiori rispetto all'Italia per uscire con un risultato positivo. Dobbiamo restare noi stessi".