Macedonia, Elmas confessa: "Chiedo scusa agli italiani, su un campo così..."

Eljif Elmas, centrocampista della Macedonia del Nord, è intervenuto dopo l'1-1 contro l'Italia a Rai Sport soprattutto sulle condizioni del campo, visibilmente pessime: "Per noi è un risultato ottimo perché abbiamo giocato su un terreno di gioco indecoroso. Chiedo scusa a tutti gli italiani, a tutta l'Europa. Su questi campi non si gioca a calcio, è valso per noi e anche per l'Italia chiaramente".