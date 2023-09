Macedonia, il ct Milevski: "Il playoff di Palermo non c'entra niente"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Blagoja Milevski, ct della Macedonia, ha parlato in conferenza stampa delle difficoltà della sfida all'Italia di domani: "Quando giochi contro un avversario come l'Italia, non puoi sentire la pressione del risultato. Tuttavia, il desiderio di vincere è sempre presente, non ci sono dubbi al riguardo. Le due partite precedenti sono nel passato, Ucraina e Inghilterra sono alle spalle, e non dobbiamo concentrarci su quelle".

Sulla sfida alla squadra di Spalletti: "L'Italia arriva a Skopje con un nuovo allenatore, uno stratega eccezionalmente dotato, che ha ottenuto un enorme successo con il Napoli, come tutti sapete. Dobbiamo essere disciplinati, tatticamente responsabili e metterci al servizio della squadra; solo così possiamo ottenere qualcosa. Da quando sono diventato allenatore, in un numero significativo di casi, ciò ci ha funzionato. Lo spirito di squadra, il lavoro di squadra ci hanno portato successo. Sono gli stessi ragazzi, gli stessi giocatori; possono ripetere quanto fatto in passato".

Sulla sfida di Palermo: "In nessun momento la partita contro l'Italia a Palermo è stata vista come preparazione per questa partita. È stata una sfida di playoff, con un avversario diverso dal punto di vista dei giocatori e un allenatore diverso. Questa è una partita completamente nuova, con nuova energia, un nuovo momento, un nuovo inizio. Non ci manca l'energia e la motivazione".