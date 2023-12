Maifredi annulla Mourinho: "È scarso. Dà importanza a una Coppa che..."

WEBTV PAGELLE VERONA-LAZIO: COLPO DI TACC-AGNI! PROVEDEL ROVINA TUTTO, ANCORA PROVEDEL 4,5 - Che errore in occasione del gol. Legge malissimo il cross sbagliato da Ngonge, servendo a Suslov il pallone per calciare a colpo sicuro. Così come a Salerno, è tra i protagonisti negati della partita. LAZZARI 6,5 - Da una delle sue... PROVEDEL 4,5 - Che errore in occasione del gol. Legge malissimo il cross sbagliato da Ngonge, servendo a Suslov il pallone per calciare a colpo sicuro. Così come a Salerno, è tra i protagonisti negati della partita. LAZZARI 6,5 - Da una delle sue... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | INSIGNE, TENTATIVO A GENNAIO: ECCO LE CONDIZIONI RASSEGNA STAMPA - Insigne e la Lazio, difficile ma non impossibile. Sarri e la società stanno studiando il da farsi. Un'ala in più farebbe comodo, anche se il calciatore del Toronto presto compirà 33 anni. Zaccagni non incide come lo scorso anno,... RASSEGNA STAMPA - Insigne e la Lazio, difficile ma non impossibile. Sarri e la società stanno studiando il da farsi. Un'ala in più farebbe comodo, anche se il calciatore del Toronto presto compirà 33 anni. Zaccagni non incide come lo scorso anno,...