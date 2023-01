Maiorca, Muriqi non segna più. Aguirre: "Questo il motivo, lo vedo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Muriqi è la stella del Maiorca e ora anche del mercato in Liga. Tutti parlano di lui e in molti vorrebbero averlo dalla propria parte come rinforzo in rosa, il suo futuro è tutto da decidere anche se, se fosse per lui, rimarrebbe senza alcun dubbio. La Lazio osserva da lontano, ricaverebbe dalla sua cessione una buona cifra da poter reinvestire e che sbloccherebbe l’indice. Bisognerà attendere ancora e seguire la vicenda per capire cosa accadrà. Il kosovaro, nel frattempo, cerca di non farsi distrarre dai rumors concentrandosi sul campionato e sulla caccia al gol. L’attaccante è a secco da un po’, l’ultima rete risale alla sfida in Coppa del Re contro il Pontevedra, creando così un po’ di apprensione tra i tifosi e l'ambiente. In merito, si è espresso il tecnico Aguirre nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Celta Vigo in programma oggi alle 21. Queste le sue parole: “Lo vedo uguale a prima. È successo che non ci sono stati rigori, non ci sono stati tiri, altri hanno fatto gol... ma io lo vedo lo stesso. È altrettanto coinvolto, impegnato, felice nello spogliatoio, i tifosi lo amano molto e c'è un ottimo legame. È una buona risorsa per noi, uno dei giocatori più amati dai tifosi e dallo staff tecnico. Speriamo che riesca a fare qualche gol per continuare ad aumentare il suo bottino”.

