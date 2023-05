Maiorca, Muriqi: “Vi svelo il mio sogno. Mercato? Dico sempre che…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Maiorca di Muriqi questo venerdì affronterà il Cadice, la sfida sarà valida per la trentaquattresima giornata de La Liga. L’attaccante, per l’occasione, è intervenuto ai microfoni del programma ‘Jugam a Fora de Joc’ per fare un bilancio parziale della sua stagione: “È un piacere essere paragonato a giocatori come Etoo, Guiza o altri attaccanti. Mi piacerebbe superare i 14 gol, ma è vero che non mi faccio ossessionare troppo. L'obiettivo è che la mia squadra segni e vinca, perché se ne segni due e ne perdi due o tre, non è la stessa sensazione. È meglio vincere il venerdì e poi fare gol”. A proposito di sogni, con sicurezza ha rivelato: “Il mio sogno non è giocare una finale, ma vincere una Copa del Rey. Spero che possa accadere e credo che con due o tre passi in più potremo avere una squadra importante”.

Nel corso dell’intervento, l’ex biancoceleste ha ribadito la voglia di restare alle Baleari: “Dico sempre che resterò qui perché mi conosco bene. Sono a casa, i tifosi mi amano, anch'io li amo e sono sull'isola, che è un paradiso. Spero di poter rimanere fino alla fine della mia carriera, non fino alla fine del mio contratto”. Il kosovaro, durante la finestra invernale di mercato è stato corteggiato da diversi club sia in Spagna sia in Premier e la Lazio ha sempre assistito da lontano per via di quella clausola che consente ai capitolini di incassare il 45% sulla futura rivendita.

