Malagò amaro: "L'eliminazione dell'Under 21 è una grande delusione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non è ancora andata a Malagò l'eliminazione dell'Italia Under 21 ai giorni dell'Europeo e il numero uno del Coni ne ha parlato in un'intervista per i 20 anni di Sky: "Ci siamo rimasti male, è stata sinceramente una grande delusione, anche perché al di là del fantascientifico arbitraggio della prima partita con la Francia era a portata di mano la qualificazione. Bastava sul 3-0 evitare di prendere due gol o bastava fare un gol con la Norvegia. La Francia era qualificata di diritto, Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles hanno un'unica nazione che le rappresenta all'Olimpiade, la Gran Bretagna, quindi bastava poco per arrivarci".