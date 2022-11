Malagò: "Contano più le bocche coperte in Germania che l'impresa del Giappone"

Fonte: ANSA

"Il calcio è qualcosa che non si può certo staccare dalle dinamiche geopolitiche che sono le vere protagoniste del mondo. Faccio un esempio: conta di più la presenza del ministro dell'Interno tedesco con la fascia 'one love' in tribuna o i calciatori che si sono coperti la bocca durante la foto, piuttosto che il Giappone che fa un'impresa storica battendo la Germania". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la presentazione del libro "Le nuove guerre del calcio: gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi" scritto da Marco Bellinazzo. "C'è anche una contraddizione - ha aggiunto Malagò - Gli atleti che prendono posizione in modo coraggioso sono poi i primi che chiedono e ottengono dal mercato ingaggi monstre provenienti da certe iniezioni di capitale che conosciamo bene".

