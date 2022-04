Malagò: "Serie A motore dello sport italiano, servono riforme"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, PEDRO ANCORA AI BOX: IL PUNTO SULLO SPAGNOLO FORMELLO - Un unico assente ed è di nuovo Pedro. Lo spagnolo è ancora alle prese con i problemi muscolari al polpaccio destro, non si è ancora rivisto in gruppo dopo i giorni di lavoro differenziato svolto la settimana scorsa. Rischia un altro forfait,... FORMELLO - Un unico assente ed è di nuovo Pedro. Lo spagnolo è ancora alle prese con i problemi muscolari al polpaccio destro, non si è ancora rivisto in gruppo dopo i giorni di lavoro differenziato svolto la settimana scorsa. Rischia un altro forfait,... WEBTV LAZIO, LOTITO: "TIFOSI? CHIEDETE A LORO COME SI RICUCE IL RAPPORTO" Claudio Lotito è stato intercettato al centro di Roma da alcuni giornalisti che hanno affrontato il tema della contestazione. Il presidente della Lazio ha risposto alle domande dei cronisti che hanno chiesto come questa frattura possa essere saldata. Ecco le domande e... Claudio Lotito è stato intercettato al centro di Roma da alcuni giornalisti che hanno affrontato il tema della contestazione. Il presidente della Lazio ha risposto alle domande dei cronisti che hanno chiesto come questa frattura possa essere saldata. Ecco le domande e... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DAL BRASILE: "IL GREMIO PENSA GIÀ AL RITORNO DI LEIVA" Tra i calciatori della Lazio col contratto in scadenza c'è anche Lucas Leiva. Se non si giungerà a un accordo relativo al prolungamento, il centrocampista lascerà Roma. È in Europa da 15 anni, ma non ha mai nascosto la volontà di... Tra i calciatori della Lazio col contratto in scadenza c'è anche Lucas Leiva. Se non si giungerà a un accordo relativo al prolungamento, il centrocampista lascerà Roma. È in Europa da 15 anni, ma non ha mai nascosto la volontà di...