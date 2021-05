Manchester City-Chelsea, derby inglese a Oporto: è il giorno della finale di Champions

Non c'è più tempo di fare calcoli o di parlare di tattica. È giunto il momento più importante della stagione per Manchester City e Chelsea. Questa sera, ore 21, si accendono i riflettori al Do Dragao di Oporto per la finale di Champions League 2020/21. Sarà ancora una volta derby inglese tra i Citizens di Guardiola che hanno fatto fuori in semifinale il Psg e i Blues di Tuchel che si sono sbarazzati del Real Madrid. Il match andrà in onda sia su Sky Sport che su Canale 5. Tenetevi forte, è tempo della finale di Champions League.