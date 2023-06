Manchester City, Grealish: "Vi svelo un segreto sul Triplete"

TUTTOmercatoWEB.com

Sui social e nei siti, non si fa altro che parlare di Jack Grealish. Il giocatore infatti è stato uno dei più scatenati del Manchester City durante i festeggiamenti per il Triplete. Così come riporta Sportitalia, a pochi giorni di distanza dalle varie celebrazioni ha parlato così dei giorni di festa vissuti a Manchester: "È stato il fine settimana più bello della mia vita, perché non avrei dovuto? Sto vivendo un sogno, mi trovo nel migliore club del mondo e ho appena vinto tutto... E pensare che a marzo, all'ultima sosta per le nazionali, ero lì che mi domandavo se quest'anno avremmo vinto qualcosa. Eravamo dietro in Premier, la Champions non era ancora nostra e in FA Cup storicamente facevamo fatica. Invece abbiamo vinto tutto, in finale a Istanbul c'era la mia famiglia e quando è finita la partita sono scoppiato in lacrime, pensavo a loro. Sapevo cosa stavo facendo, anche se non dormivo praticamente da due giorni. Di solito non sono così, ma chissà quando rifaremo un Triplete. Forse mai più. Ero all'apice della stagione più lunga della mia carriera, me la sono goduta. E di certo non ero l'unico, anche i miei compagni facevano lo stesso. Lo ammetto, quando sono arrivato qui in ritiro con la nazionale stavo ancora smaltendo i postumi. Mi sono fermato a pensare, a riflettere, e mi sono chiesto se riproverò mai queste stesse sensazioni. Ora posso rilassarmi".