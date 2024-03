Manchester City, paura per Haaland: infortunio in allenamento

Fonte: Tuttomercatoweb.com

La Norvegia sarà impegnata venerdì nell'amichevole contro la Repubblica Ceca e martedì prossimo in quella contro la Slovacchia. Da lunedì è cominciato il ritiro, e nelle ultime ore la Nazionale si è allarmata per quanto successo a Erling Haaland. Il bomber del Manchester City durante l'allenamento ha accusato un problema fisico - non specificato dalla Norvegia - e ha lasciato il campo zoppicando. Un contrattempo che potrebbe fargli saltare almeno la prima delle due amichevoli dei prossimi giorni. Immediatamente dopo l'annuncio i tifosi norvegesi e quelli del Manchester City si sono preoccupati, ma in realtà non dovrebbe essere nulla di grave.

Lo staff medico, infatti, tramite i canali ufficiali della nazionale ha fatto sapere che non c'è stata alcuna lesione, ma solo una botta. Resta da capire, chiaramente, se ci sarà o no nelle prossime partite. Ma già il fatto che sia rimasto in ritiro e che non sia stato rimandato in Inghilterra dal c.t. Solbakken può voler dire che considera Haaland abile e arruolabile.