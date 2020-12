Manchester United, Cavani si scusa per la storia razzista: “Non volevo offendere nessuno”

Edinson Cavani ha chiesto subito scusa. Dopo aver chiamato un suo amico su Instagram "negrito", l'attaccante uruguaiano è tornato sui suoi passi. La Federazione inglese considera quel termine offensivo e razzista e il Matador rischia una maxi squalifica in campionato. L'ex attaccante di Napoli e Psg si è spiegato così sui suoi canali social: "Il messaggio che ho postato domenica dopo la partita era inteso come un saluto affettuoso a un amico, ringraziandolo per i suoi complimenti a fine partita. L’ultima cosa che volevo era offendere qualcuno, sono totalmente contrario al razzismo e ho cancellato il messaggio appena mi è stato spiegato che poteva essere interpretato in un altro modo. Mi scuso sinceramente per questo”.

