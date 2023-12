Manchester United in crisi, Shearer e Scholes in coro: "Situazione imbarazzante"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il Manchester United prosegue nella propria crisi di identità e risultati. Col ko contro il West Ham i Red Devils hanno portato a casa la 13esima sconfitta stagionale considerando tutte le competizioni. Restando alla Premier League, quello attuale è il peggior avvio di campionato, in termini di sconfitte, addirittura dal 1930.

Fra i più critici per il lavoro dello United di Ten Hag c’è l’ex attaccante Alan Shearer he ai microfoni della BBC ha così commentato il momento: “E’ imbarazzante per una società come il Manchester United. Hanno segnato 18 gol questa stagione… Solo lo Sheffield United ne ha fatti meno. Ten Hag dice che devono seguire il proprio piano, ma non mi è molto chiaro quale sia questo piano. C’è qualcosa di totalmente sbagliato nel club”, il pensiero del commentatore.

Gli fa eco la leggenda di Old Trafford Paul Scholes: “Lo United ha dei grandissimi problemi, come quello del non riuscire a segnare. Ma non solo non segnano, non creano neanche occasioni. Ogni singolo giocatore ha perso fiducia nell’andare avanti alla ricerca di occasioni. La situazione sta diventando imbarazzante”, il duro commento dell'ex centrocampista. In questa stagione il Manchester United ha raccolto 9 vittorie, 8 sconfitte ed un pareggio in campionato. Ma i problemi sono evidenti anche in Europa, con la squadra di Ten Hag eliminata dal girone Champions con una sola vittoria sulle 6 partite giocate.