Mancini: "Bellingham? L'Italia ne ha 4-5 come lui, però qui..."

Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione della nuova maglia dell'Italia firmata Adidas. Il ct azzurro, tra i temi affrontati, ha parlato del problema "giovani", o meglio delle poche chance che i baby talenti del calcio sembrano avere nel nostro paese. Di seguito le sue parole: “Bellingham? L’Italia credo abbia questi giocatori. In Inghilterra o in Olanda e Germania se uno è bravo lo fanno giocare, ne abbiamo 4-5 di questo livello, dobbiamo farli giocare, gli va dato tempo e fiducia. Ne abbiamo di Bellingham…".

