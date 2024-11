Mancini (Dazn): "La Lazio sa anche soffrire, le prossime gare saranno decisive"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il telecronista di Dazn Riccardo Mancini, che ha parlato dell'ultima vittoria della Lazio contro il Monza e del momento che stanno vivendo i biancocelesti. Secondo lui i prossimi impegni della squadra di Baroni, al rientro dalla sosta per le nazionali, saranno decisivi. Di seguito le sue dichiarazioni.

“A Monza ho visto una Lazio solida fisicamente, mentalmente e tecnicamente. Ogni tanto questa squadra si sporca anche le mani, sa soffrire. Ha saputo amministrare bene, ha mostrato il solito collettivo e le giocate dei singoli. C’è anche questo, la qualità delle individualità. Erano tanti anni ce non si vedevano così pochi punti tra la prima e la sesta, la Lazio è stata tra le più continue. Gli impegni ravvicinati e le rassegne internazionali hanno contaminato l’energia di molti big ed in questo contesto la Lazio deve capire come collocarsi. Il prossimo blocco di campionato e le sfide con le grandi squadre saranno determinanti per capire quanto è possibile andare oltre nelle ambizioni".

"Il Milan prima o poi comincerà a carburare, a me piace molto Fonseca e la sua gestione del gruppo. Il pacchetto di squadre Champions saranno quelle, anche il Napoli è una squadra costruita molto bene con un tecnico che incide. Come Baroni, Lotito ha trovato l’incastro giusto in estate. Serviva un uomo al comando che fosse in grado di farsi seguire. Alla fine dico Inter e Napoli per lo scudetto e per le alte posizioni c’è anche la Lazio“.