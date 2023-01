Mancini su Immobile: "Adatto all'Italia che ha vinto l'Europeo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra le tante risposte, anche una sul ruolo del centravanti, con il riferimento anche al capitano della Lazio Ciro Immobile: "Abbiamo vinto l'Europeo perché la squadra aveva un suo gioco, non per i gol di un centravanti. Che semmai era adatto a giocare in quel tipo di squadra, Immobile". Mancini inoltre ha archiviato con tristezza il 2022: la morte di Sinisa Mihajlovic e la malattia di Gianluca Vialli sono stati due colpi molto dolorosi. Secondo il ct sono proprio queste le cose che pesano sul cuore, le quali non puoi fare nulla. Dopo una delusione sportiva invece si può sempre rimediare.