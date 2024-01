Mandas, dall'OFI Creta alla Lazio: quanto è costato alla società biancoceleste

RASSEGNA STAMPA - C'è un nuovo eroe in casa Lazio. Si chiama Christos Mandas e all'esordio con la maglia biancoceleste ha tenuto la porta inviolata in un derby. Sulla vittoria della stracittadina e sul passaggio del turno in Coppa Italia ci sono anche i guantoni del giovane ragazzo greco, entrato subito nel cuore dei tifosi per quella parata salva risultato nel finale.

La Lazio si gode un secondo portiere di ottimo livello dietro a un top come Provedel. Mandas può essere considerato un grande colpo in prospettiva per la società biancoceleste che, come riporta Il Messaggero, lo ha acquistato in estate per poco più di un un milione dall'OFI Creta che però ha voluto assicurarsi il 10% sulla futura rivendita del ragazzo. Le cifre ufficiali che si conosceranno nei prossimi giorni con la pubblicazione del bilancio del club capitolino.