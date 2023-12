Manfredonia: "Io come Bonucci? Avevo un passato nella Lazio, e con la Roma..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

L'ambiente della Roma giallorossa è stato travolto nell'ultimo periodo dal possibile acquisto di Leonardo Bonucci. Nonostante l'ok di José Mourinho, la maggior parte dei tifosi non sembra contenta del suo arrivo a causa del suo passato in bianconero. A riguardo ne ha parlato Lionello Manfredonia, ex difensore anche della Lazio, ai microfoni di Notizie.com, che nella sua carriera è stato protagonista di una vicenda simile quando è passato proprio dalla Juventus alla Roma. Queste le sue parole a riguardo: "Io come Bonucci? Credo sia un tantinello diverso, lui è vero non mi sembra che sia apprezzato, anche per qualcosa che avrebbe fatto, non lo so, ma con me è una storia diversa, io venivo dalla Lazio e a quei tempi non era una cosa che ti facevano passare così serenamente. Tutt’altro. Erano altri tempi, vero, ma ero anche più giovane di Bonucci e potevo giocare ancora ad alti livelli, lui bisogna vedere come sta…“.