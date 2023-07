Manila Nazzaro: "Immobile in Arabia? Accetterebbe anche Totti"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manila Nazzaro, showgirl ed ex compagna di Lorenzo Amoruso, ha detto la sua riguardo la possibile cessione di Ciro Immobile in Arabia Saudita. Ecco le sue parole, riportate da Tag24: “Ho vissuto accanto ad un calciatore che è il padre dei miei figli e conosco bene il mondo del calcio. Non mi stupisco più di nulla. Dall’esterno è facile giudicare ma io non mi sento di biasimarlo qualora dovesse fare una scelta del genere. Ciro è una bandiera importantissima per la Lazio. Ma mi domando: per quanti anni ancora potrà tenere questo ritmo? Credo che i suoi dubbi siano legittimi perché non è più giovanissimo e potrebbe essere l’ultima possibilità di avere un ingaggio simile. La sua scelta sarebbe solo economica. Mi preoccupa solo che un attaccante così è impossibile da sostituire. Qualunque scelta dovesse fare io lo capirei. È una proposta che farebbe gola a chiunque. Probabilmente avrebbe fatto gola anche a Totti ai tempi della Roma. Il mercato di questa estate è completamente falsato dalle offerte saudite”.