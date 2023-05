Marcelo Bielsa torna in pista: manca solo la firma con la nuova squadra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marcelo Bielsa torna in pista, per lui c'è una nuova panchina. Come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, il mister argentino ha trovato l'accordo verbale definitivo con la federazione dell'Uruguay. Sarà lui il prossimo allenatore dell'Albiceleste. Come confermato da Jorge Casales, membro della federazione uruguaiana, il tecnico che fu vicino alla Lazio dopo l'addio di Pioli, firmerà il suo nuovo contratto nelle prossime ore.