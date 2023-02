Marcelo, dal sogno della Lazio alla scelta Olympiakos: l'avventura in Grecia è già finita

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marcelo e l'Olympiacos hanno deciso di dirsi addio dopo neanche un anno insieme. Come riporta Relevo, il laterale brasiliano ha firmato infatti proprio in queste ore la risoluzione del suo contratto col club biancorosso. Il giocatore prima di scegliere la Grecia era stato accostato anche alla Lazio, più precisamente nell'estate del 2022, come possibile colpo a parametro zero per la corsia mancina. Dopo aver collezionato appena 10 presenze e 332 minuti giocati dallo scorso settembre, l'ex Real Madrid avrebbe già ricevuto un'offerta per proseguire altrove la sua carriera. Da qui la scelta di mettere fine alla sua avventura nel massimo campionato greco. Manca soltanto l'ufficialità.