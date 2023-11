Marchegiani: "La Champions è la competizione più bella al mondo. Col nuovo formato..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto al Social Football Summit 2023 Luca Marchegiani ha parlato della nuovo formato della Champions League che partirà dalla prossima stagione. L'ex portiere della Lazio ha analizzato la nuova competizione facendo un raffronto anche con il passato in cui è stato protagonista nella massima competizione continentale per club.

FASCINO DELLA CHAMPIONS: "A mio avviso è la più bella competizione del mondo, per come è organizzata e anche per il fascino della musichetta. È un punto d’arrivo per tutti i calciatori, giocarla dà uno status di calciatori importante e ciò si vede da come i calciatori affrontano le partite di questa competizione. Con la vecchia Coppa dei campioni le partite di alto livello erano davvero poche, con la Champions invece si è alzata l’asticella. Col nuovo formato l’obiettivo è di diminuire la percentuale di partite inutili".

Nel corso dell'intervista è stata ricordata anche la Champions League con ben due fasi a gironi, che Marchegiani ha giocato con la maglia della Lazio, e che a suo parere era piuttosto stimolante: "Col doppio girone era divertente si giocavano partite davvero toste. Con la nuova Champions invece se si è vicini alle posizioni che contano è più probabile che le squadre si giocheranno qualcosa fino all’ultima giornata. Saranno tutelate di più anche le squadre che si qualificano all’Europa League che non dovranno più affrontare i colossi retrocessi dalla Champions. Al tempo stesso la competizione si impoverisce visto che non ci saranno più retrocessioni".

CINQUE SQUADRE IN CHAMPIONS - "Avere un possibile posto in più in Champions responsabilizza le squadre italiane che in questo momento stanno giocando le coppe europee e anche le partite superflue assumono un’importanza maggiore visto che contribuiscono al punteggio nel ranking. Sono curioso di capire quale sarà la risposta delle nostre formazioni a questo cambiamento del format".

NUOVE PROSPETTIVE - "Il calcio deve andare nella direzione di giocare qualche partita in meno, ma di giocare più partite di alto livello. Lo spettacolo lo garantiscono i giocatori e le squadre di alto livello che attirano a prescindere dal risultato stesso. Questa a mio avviso è la strada da seguire per conquistare le nuove generazioni. Oggi i ragazzi si legano ad una squadra più per un singolo calciatore piuttosto che per senso di appartenenza. Io sono cresciuto nell’epoca in cui il calciatore doveva pensare ad essere uno sportivo e non un personaggio dello spettacolo. Lo sport al giorno d’oggi deve badare a questa nuova esigenza per poter attirare il pubblico. Deve renderle più partecipi attraverso un lavoro di interattività".

ESPULSIONE A TEMPO DI GIOCO EFFETTIVO - "Ho sempre vissuto con scetticismo tutti cambiamenti delle regole. Poi mi sono ricreduto visto che hanno portato dei benefici alla velocità del gioco. In questo caso devo ancora rifletterci bene. Mi sembra più adatta a sport con campi più piccoli come hockey e pallanuoto. Stesso discorso per il tempo effettivo. Si rischia di perdere quella fluidità che fa parte di una partita giocata su un campo come quello di calcio".

La chiosa finale invece riguarda l'adrenalina che è in grado di dare la massima competizione europea per club: "Quando vado in giro per la Champions mi piace tanto vedere degli stadi moderni. In queste strutture non si compra solo la partita, bensì anche il benessere per novanta minuti".