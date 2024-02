Marchegiani: "Torino-Lazio sarà una gara bloccata". E su Provedel...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Mi aspetto una partita bloccata, il Torino cercherà di sfruttare la maggiore aggressività, i suoi ritmi più intensi, la Lazio proverà a sottrarsi alla morsa dei granata con il palleggio". Sono le sensazioni di Luca Marchegiani intervistato da La Gazzetta dello Sport in qualità di doppio ex, per commentare la gara di questa sera valida per il ventunesimo turno di Serie A.

Entrambe sono in corsa per un posto in Europa, momentaneamente un solo punto le separa in classifica, e per l'ex portiere hanno buone chance di farcela nonostante la concorrenza sia alta: "Torino e Lazio devono comunque crederci. La squadra di Juric sta facendo una stagione di qualità e non era scontato. La Lazio ha avuto un andamento altalenante. Ha pagato la partenza di Milinkovic che è un giocatore difficile da rimpiazzare e i nuovi hanno fatto fatica ad inserirsi. Però secondo me deve continuare a credere nell’obiettivo Champions, anche se il distacco da Atalanta e Bologna comincia ad essere pesante”. Non ha dubbi su chi saranno i protagonisti del match, Immobile e Zapata, ma occhio anche Bellanova, Ricci e Buongiorno nella formazione granata. Mentre in casa biancoceleste apprezza particolarmente Gila e Isaksen.

Infine, un commento sugli estremi difensori, Milinkovic da una parte e Provedel dall'altra: "Provedel da quando è arrivato alla Lazio ha fatto un salto di qualità incredibile. Per me oggi è uno dei migliori portieri italiani se non il migliore in assoluto. Milinkovic è cresciuto tantissimo, sfrutta benissimo le sue caratteristiche fisiche ed ha acquisito una maggiore tranquillità".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE